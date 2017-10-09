Челябинские аграрии привезли 153 медалей «Золотой осени 2017»

Южноуральская делегация завоевала 153 медали на агропромышленной выставке «Золотая осень 2017».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в копилке Южного Урала 88 золотых, 40 серебряных и 25 бронзовых медалей, которые присуждены продукции сельскохозяйственных, перерабатывающих и пищевых предприятий, а также научным разработкам вузов Челябинской области. Большинство образцов продукции были направлены непосредственно на рассмотрение конкурсной комиссии, без организации экспозиции на стенде Челябинской области.

Серебряной медалью выставки «Золотая осень 2017» отмечена деятельность Министерства сельского хозяйства Челябинской области в части развития малых форм хозяйствования в регионе. Кроме этого, бронзовая медаль присуждена управлению Гостехнадзора минсельхоза Челябинской области за отличные показатели работы.

Привезла делегация области и самую высокую награду «Золотой осени» – Гран-при выставки за активное участие в экспозиции и в конкурсных соревнованиях.

Экспозицию Челябинской области сформировали 8 предприятий АПК, ассоциация промышленных предприятий «Уралагромаш», Южно-Уральский государственный аграрный университет и ПО «Маяк».

ООО «Объединение «Союзпищепром» было представлено на общем стенде Челябинской области в числе лучших компаний региона. Кроме бакалеи, объединение впервые показало в Москве и свои новинки – растительные напитки. Овсяные БИО-кисели и йогурты пробовали чиновники, политики и обычные посетители выставки.

Растительный йогурт «Черника», а также овсяные БИО-кисели «Яблоко» и «Смородина» завоевали «золото». Конкурсная комиссия особо отметила не только вкус, но и пользу этого продукта, который богат витаминами, клетчаткой, лакто- и бифидобактериями, в каждой бутылочке содержится суточная норма бета-глюкана, помогающая поддерживать иммунитет организма. Высшей награды «Золотой осени» удостоены бакалейная продукция компании: каша «7 злаков», не требующая варки, макароны «Неаполитанские» и овсяные хлопья «Экстра».

На конкурс были выставлены и комбикорма, производимые «Союзпищепромом». Качество этой продукции также оказалось достойно золота.

Впервые на выставке была показана новая продукция «Союзпищепрома», которая появится в продаже в декабре, – растительное молоко. Предприятие завершает монтаж оборудования для производства полезного напитка. По своему функционалу растительное молоко ничем не отличается от обычного: его можно не только употреблять в готовом виде, но и варить на нём кашу, делать омлеты, блины, добавлять в кофе и делать мороженое. Растительное молоко – овсяное, рисовое, миндальное, соевое – полезно для всех, так как не содержит лактозы, богато витаминами, кальцием и микроэлементами. – каждый может выбрать для себя свой вкус и свой набор полезных качеств.

Технология холодной дезинфекции семян сельскохозяйственных культур была представлена производственным объединением «Маяк». Суть технологии заключается в использовании ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственной продукции с целью обеззараживания. Специалисты атомного предприятия предлагают использовать передвижные установки на базе автомобиля «Урал». Об этом проекте министр Сергей Сушков рассказал вице-премьеру российского правительства Аркадию Дворковичу.

Проект строительства рыбоводной фермы для разведения осетровых пород рыбы реализует ООО «Бионика». Строится это хозяйство в Еткульском районе, в 50 километрах от областного центра. Производственная мощность составит 350 тонн в год готовой продукции, планируемый запуск – 3-й квартал будущего года. Через год-полтора после запуска первая партия осетрины уже поступит на рынок, сообщил помощник директора ООО «Бионика» Олег Сергеев.

Гостям выставки был представлен проект строительства тепличного комплекса «Горный», который будет построен в Усть-Катавском городском округе. В результате реализации проекта вблизи города Усть-Катава Челябинской области появятся современные высокотехнологичные теплицы, вместительный склад готовой продукции и логистический комплекс. Как рассказала представитель одного из инвесторов – «Агрокомплекса Чурилово» – Яна Соловьёва, помимо производства качественных овощей закрытого грунта, которое позволит обеспечить потребность в этой продукции населения не только Южного, но и Среднего Урала, комплекс «Горный» выполнит и важную социальную функцию – обеспечит рабочими местами более 900 жителей горнозаводской территории Челябинской области. Плановый срок ввода в эксплуатацию – август 2018 года, проектная мощность – ежегодное производство 25 тысяч тонн томатов, огурцов, зеленных культур. Площадь посева в теплицах составит 25 гектаров, будут построены две производственные площадки, которые из-за горного рельефа местности расположатся на разных уровнях и будут соединены между собой специальным переходом. Также планируется построить комплекс лёгких теплиц для выращивания овощей в летний период. Средства на реализацию проекта направляют «Агропарк Урал» – дочернее предприятие «Агрокомплекса Чурилово» и Фонд развития моногородов, также привлекаются кредитные средства «Россельхозбанка». Стоимость проекта – 7,5 миллиарда рублей.

Исполнительный директор НПО «Сады России» Наталья Шафикова рассказала об итогах сельскохозяйственного сезона, которые компания подводит в конце года. «Сады России» в 2017 году произвели более одного миллиона саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур, на сортоиспытательных участках проходили испытания новых сортов. В каталоге предприятия более 200 новых сортов помидоров, огурцов, редиса, капусты и других овощных и плодовых культур, полученных в результате многолетней работы селекционеров. Чистоту сорта обеспечивает лаборатория микроклонального размножения, специалисты которой из образцов здоровой ткани выращивают свободные от всяческих болезней растения.

Также на стенде Челябинской области была представлена продукция ассоциации Промышленный кластер «Уралагромаш», – это предприятия Миасса, Снежинска, Челябинска. Ассоциация предлагает агропрому комплексные технологические решения, выработанные в результате кооперации заводов. Как пояснил руководитель ассоциации «Уралагромаш» Юрий Афанасьев, речь идёт о комплектной поставке оборудования. В качестве примера можно привести инкубаторий для выращивания цыплят, макет которого был показан на выставке.

Традиционно в выставке «Золотая осень» участвует Группа компаний «Здоровая ферма», которая представила линейки мясной продукции и куриных яиц. Частная мини-йогуртоварня-сыроварня «Сырное дело» компании «Фермер клаб» презентовала посетителям выставки сыры из козьего молока. Все технологические операции выполняются вручную, молоко поставляется с собственной фермы, которая находится в Сосновском районе, рассказал мастер-сыродел Александр Михайлов.

В павильоне «Животноводство» племенных быков представили два племзавода из Брединского района – ООО «Боровое» и ООО «Агрофирма Калининская». В павильоне технического обеспечения свою продукцию презентовали ООО «Трактор» из Еманжелинска, который выпускает мини-тракторы «Уралец», и компания из Сосновского района «Старт» – производитель отопительных котлов для небольших теплиц, дачных домов и производственных помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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