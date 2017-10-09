В Троицке полностью завершено восстановление теплосетей

Работы по регулировке системы теплоснабжения Троицка вступили в завершающую стадию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в настоящее время ведется регулировка гидравлического режима в городской системе отопления.

По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ход регулировки отопительной системы и ликвидации локальных аварий на сетях контролирует заместитель губернатора Сергей Шаль. В регулярном режиме он докладывает главе региона о ходе работ по регулированию режимов теплоснабжения в территориях, а также ликвидации коммунальной аварии в Троицке.

В целом в Челябинской области отопительный сезон начался в территориях с 29 сентября по 2 октября. Все аварийные ситуации на местах устраняются в оперативном порядке, также завершаются работы по отладке режимов в оперативном режиме. На сегодняшний день все городские округа и муниципальные районы подключены к теплу.

В Троицке заместитель губернатора Сергей Шаль провел выездной штаб: оценил масштабы аварии, произошедшей при подаче тепла на сетях, а также ход восстановительных работ и подключение жилых домов и социальных объектов к теплу.

«По поручению главы региона для проведения ремонтно-восстановительных работ в Троицк были направлены четыре аварийные бригады МУП ЧКТС и рабочие магнитогорской МПТ «Теплофикация». Работы велись круглосуточно, по мере устранения аварий в ежедневном режиме шло подключение объектов к теплу. Восстановление теплосетей полностью было завершено в субботу: всего специалисты устранили 20 порывов. В субботу к теплу уже были подключены все объекты, в настоящее время точечно ведутся работы по наладке гидравлической системы. Все выявляемые перебои устраняются коммунальными службами в рабочем порядке, – отметил заместитель губернатора челябинской области Сергей Шаль. – Перебои с теплоснабжением Троицка произошли вследствие смены теплоснабжающей организации. На сегодняшний день ситуация на контроле».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.17

Южноуральцы сообщили об извращенце, заманивающем детей в лес. / Челябинские аграрии привезли 155 медалей «Золотой осени 2017». / Красноармейская ЦРБ «забыла» перевести поставщикам лекарств более миллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»