Берлин усмотрел источник повышения радиации в Европе на Южном Урале

В Берлине заподозрили Южный Урал в причастности к повышению уровня радиации в Европе.

Как уже сообщал «Новый День», 29 сентября было зафиксировано повышение уровня присутствия изотопа рутений-106 в таких странах Западной и Центральной Европы, как Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Франция.

Повышенным он сохранялся в течение большей части прошлой недели. При этом Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) заявило, что повышение уровня радиации не угрожает здоровью человека.

Эксперты не смогли назвать источник радиоактивного всплеска, отметив лишь, что он может находиться в Восточной Европе. Сегодня Берлин выступил с уточняющим заявлением.

Представители Федерального ведомства по радиационной защите заявило, что предполагаемый источник повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе может находиться в России. «Причина недавно зафиксированного небольшого повышения показателей радиоактивного рутения-106 по-прежнему не ясна. Однако, с высокой долей вероятности, его источник находится на Южном Урале, – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. – На это указывают данные Федерального ведомства по радиационной защите. Другие регионы на юге России по-прежнему нельзя исключать».

При этом немецкие чиновники не рассказали, на чем основываются сделанные ими предположения. Между тем, в министерстве общественной безопасности Челябинской области категорически отрицают информацию об утечке рутения-106 в регионе. Южноуральское министерство заявляет, что радиационный фон в регионе в порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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