Подозреваемому в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ добавили обвинений

Продавца из Челябинска, подозреваемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ, обвинили в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, молодому челябинцу предъявили окончательное обвинение.

Напомним, резонансное преступление произошло 5 декабря 2016 года в торговом комплексе в центре Челябинска, недалеко от ТК «Калибр». На месте трагедии обнаружили бездыханной дочь экс-директора ЧТЗ Екатерину Платонову: женщине нанесли порядка 100 ударов ножом. Через некоторое время был задержан продавец салона.

Теперь следственные органы СКР предъявили 24-летнему жителю Челябинска обвинение в совершении убийства с особой жестокостью, умышленном уничтожении чужого имущества и мошенничестве.

По данным следствия, днем 5 декабря 2016 года Екатерина Платонова пришла в магазин, что бы получить заказанную ранее дорогостоящую душевую кабину, за которую она передала продавцу крупную сумму денег. Молодой человек сообщил женщине, что душевая кабина не доставлена, после чего у него возник конфликт с потерпевшей. «В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения, ставшие причиной смерти, – сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. – Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, он снял камеру видеонаблюдения из магазина и выбросил ее в мусорный контейнер, а также предпринял другие меры для создания алиби».

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность обвиняемого к хищению денежных средств 6 потерпевших в сумме более 300 тысяч рублей, которым он также не доставил сантехнику.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.17

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