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Пострадавший в ДТП под Челябинском водитель сбежал от медиков

Пострадавший в ДТП под Челябинском водитель сбежал от медиков

Южноуралец, попавший в ДТП, сбежал из машины скорой помощи.

Как передает корреспондент , авария произошла сегодня утром в Сосновском районе, на трассе «Челябинск – Большие Харлуши».

Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении легковым автомобилем. В итоге пассажирка «Лады» попала в больницу с переломом таза. Водитель другой легковушки от госпитализации отказался.

А вот виновник аварии повел себя весьма странно. Как только медики закончили осмотр, мужчина бросился бежать.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. А заодно и ищут водителя, столь резво покинувшего место аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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