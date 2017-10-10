Одна из ведущих китайских корпораций идет на Южный Урал с крупными проектами

Правительство Челябинской области и китайская корпорация CAMC создали рабочую группу для реализации совместных проектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, правительство Челябинской области и китайская корпорация инжиниринга CAMC (China CAMC Engeneering Co., Ltd.) договорились о создании рабочей группы для реализации на территории Российской Федерации совместных проектов. Переговоры на эту тему в рамках III российско-китайского форума малого и среднего бизнеса провели губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров корпорации Ло Янь.

На встрече стороны обменялись мнениями по развитию направлений сотрудничества в области машиностроения, экологии, строительства и инфраструктуры. Специально сформированная по итогам переговоров рабочая группа изучит возможности китайских партнеров выступить в качестве партнера Челябинскому тракторному заводу. Одним из направлений развития сотрудничества может стать развитие индустриального парка на высвобожденных площадях Челябинского тракторного завода. Отдельно будут рассмотрены возможности кластера сельскохозяйственного машиностроения, сформированного в Челябинской области. Наиболее быстрым по срокам реализации проектом может стать строительство цементного завода в Бакале – городе, который в этом году получил статус территории опережающего социально-экономического сотрудничества (ТОСЭР).

Борис Дубровский пригласил китайскую сторону также рассмотреть возможность разработки месторождений глины и известняка на территории области. «У нас есть проекты, которые требуют глубинной проработки, и мы готовы эти переговоры вести. И есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро. Мы приглашаем корпорацию CAMC к сотрудничеству», – заявил Борис Дубровский.

По мнению главы региона, есть перспективы сотрудничества обеих сторон в вопросах строительства инфраструктурных объектов к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, реализации проекта высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург», а также ликвидации накопленного экологического ущерба: технологических отходов, шлаковых отвалов, вскрышных пород.

«Нас вдохновляет ваш деловой стиль работы», – отметила Ло Янь в завершение переговоров.

Китайская корпорация инжиниринга CAMC входит в группу компаний Китайской национальной машиностроительной корпорации (SINOMACH). Основная деятельность корпорации связана с реализацией проектов международного масштаба по договору генерального подряда, а также инвестирование и торговля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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