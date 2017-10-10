На ММК подвели итоги первого этапа создания Объединенной сервисной компании

Новые подходы в организации технического обслуживания и ремонтов в ПАО «ММК» позволили существенно повысить эффективность производственных процессов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», начиная с 2014 года в Магнитогорске на базе ООО «Электроремонт» – одного из самых успешных дочерних предприятий ММК, проходил процесс юридического и физического объединения 10 сервисных компаний, специализирующихся на осуществлении технического обслуживания и ремонте оборудования.

На недавней встрече председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» В.Ф. Рашникова и директора ООО «Объединенная сервисная компания» С.А. Ласькова были подведены итоги выполнения первого этапа проекта «Создание Объединенной сервисной компании по обеспечению работоспособного состояния оборудования ПАО «ММК». В настоящее время выстроены единые бизнес-процессы системы ТОиР, закупок и интегрированной системы менеджмента качества предприятий, вошедших в ООО «Объединенная сервисная компания». Следующий шаг – совершенствование бизнес-процессов и повышение функциональной эффективности системы ТОиР для достижения максимально возможного синергетического эффекта.

ООО ОСК стало крупнейшим предприятием Магнитогорска, оказывающим комплекс услуг по обеспечению работоспособного состояния промышленного оборудования: проектирование, изготовление, монтаж, установка, наладка, обслуживание, ремонт. Специалисты ОСК на самом высоком профессиональном уровне производят сменное оборудование и его части, а также выполняют сложные ремонты и техническое обслуживание основных технологических агрегатов и крупных механизмов в цехах комбината. Основной заказчик компании – Магнитогорский металлургический комбинат.

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