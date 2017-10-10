«Встали здесь всякие»: в Магнитогорске трамвай протаранил иномарки

В Челябинской области трамвай смял две иномарки, занявшие пути.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в Магнитогорске в минувшую субботу, 7 октября. Вчера вечером видео, запечатлевшее ДТП, один из горожан разместил в соцсетях.
Момент сразу после столкновения записал видеорегистратор автомобиля, оказавшегося в непосредственной близости от места аварии.
На ролике видно, как иномарка останавливается на красный сигнал светофора прямо на трамвайных путях, намереваясь в дальнейшем повернуть налево. Далее происходящее оказывается вне видимости камеры, так как машина с видеорегистратором проезжает вперед, останавливаясь на линии перед светофором.
Лишь после того, как в поле зрения показываются искореженные машины, становится ясно, что произошло. За первой иномаркой пристроилась вторая, водитель которой, видимо, также намеревался повернуть налево. Однако сделать это ни тому, ни другому не удалось. С пристроившуюся второй легковушку врезался трамвай, следовавший по маршруту №12. Удар сбыл настолько сильным, что автомобиль врезался в стоявшую перед ним иномарку.
Более того, трамвай не сразу прекратил движение, а протащил обе машины порядка 10-15 метров, вытолкнув их едва ли не в центр перекрестка. К счастью, никто не пострадал. А вот ремонт легковушкам предстоит серьезный.
Челябинск, Виктор Елисеев
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