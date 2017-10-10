На Южном Урале мать нашла бездыханным трехмесячного сына

В Челябинской области выясняют обстоятельства смерти младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, тело 3-месячного мальчика обнаружили утром 6 октября в одном из домов Коркино. При осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка. По предварительной информации, тело ребенка обнаружила его мать.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.10.17

«Встали здесь всякие»: в Магнитогорске трамвай протаранил иномарки. / На ММК подвели итоги первого этапа создания Объединенной сервисной компании. / Одна из ведущих китайских корпораций идет на Южный Урал с крупными проектами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»