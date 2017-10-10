Экс-руководители челябинской оперы получили за взятки условные сроки

Бывшие замдиректора и главный инженер Челябинского театра оперы и балета получили условные сроки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего заместителя директора театра оперы и балета и бывшего главного инженера учреждения в получении взятки.

Следствием и судом установлено, что в период 2015-2016 годов челябинцы получили взятки на общую сумму не менее 254 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за приемку выполненных ремонтных работ. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя СК судом был наложен арест на земельный участок и автомобили обвиняемых.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.10.17

На Южном Урале мать нашла бездыханным трехмесячного сына. / «Встали здесь всякие»: в Магнитогорске трамвай протаранил иномарки. / На ММК подвели итоги первого этапа создания Объединенной сервисной компании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»