Вторник, 10 октября 2017, 12:41 мск

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Челябинск

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Экс-руководители челябинской оперы получили за взятки условные сроки

Экс-руководители челябинской оперы получили за взятки условные сроки

Бывшие замдиректора и главный инженер Челябинского театра оперы и балета получили условные сроки.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего заместителя директора театра оперы и балета и бывшего главного инженера учреждения в получении взятки.

Следствием и судом установлено, что в период 2015-2016 годов челябинцы получили взятки на общую сумму не менее 254 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за приемку выполненных ремонтных работ. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя СК судом был наложен арест на земельный участок и автомобили обвиняемых.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.10.17

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