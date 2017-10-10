В шаге от эпидемии: заболеваемость ОРВИ на Южном Урале достигла эпидпорога

Уровень заболеваемости ОРВИ среди южноуральцев достиг эпидемического порога.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе оценивается как не эпидемическая, сохраняется сезонный рост заболеваемости, обусловленный преимущественной циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии – вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

За 40 неделю 2017 года со 2 по 9 октября зарегистрировано 24 тысячи 789 случаев ОРВИ (показатель заболеваемости составил 75,3 на 10 тысяч населения), что выше уровня прошлой недели на 14%. Уровень заболеваемости соответствует уровню эпидемического порога. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Прививочная кампания по гриппу в области в самом разгаре. По состоянию на 6 октября вакцинировано свыше 700 тысяч жителей области, в том числе за счет личных средств граждан и средств работодателей – свыше 18 тысяч человек. Осенью 2017 года планируется привить не менее 1 миллиона 312 тысяч жителей области.

В ведомстве напоминают, что бесплатно за счет средств федерального бюджета прививаются дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением). Остальные южноуральцы могут привиться против гриппа за счет личных средств, а также средств работодателя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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