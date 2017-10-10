Южноуральские пограничники задержали контрабандистов с 17 тысячами почек сигарет

Челябинск, Октябрь 10 (Новый День, Виктор Елисеев) – На российско-казахстанской границе в Челябинской области задержали контрабандистов с крупной партией сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в Троицке в ходе проведения совместных оперативных мероприятий таможенников и погрануправления ФСБ по Челябинской области пресечен незаконный ввоз на территорию Российской Федерации коммерческой партии сигарет.

Табачная продукция была обнаружена в машине, следовавшей в Россию из Казахстана через контрольно-пропускной пункт «Бугристое».В грузовом отсеке автомобиля перемещалось порядка 17 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и товаросопроводительных документов.

Судя по надписям на упаковках, весь изъятый товар изготовлен на территории Европы, отметили в пресс-службе таможни. При этом на пачках с сигаретами отсутствует характерная для табачных изделий маркировка, разрешающая оборот данной продукции в странах Евразийского экономического союза.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств незаконного перемещения табачной продукции, в том числе определение материального ущерба, причиненного владельцу торгового знака. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.2 Уголовного Кодекса РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере.

Челябинск. Другие новости 10.10.17

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