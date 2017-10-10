На Южном Урале детей-аутистов станут лечить собаки

Челябинская область станет пятым регионом России, где будет официально применяться лечение собаками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, сегодня, в день психического здоровья южноуральские специалисты презентовали новое направление в реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. В детском отделении челябинской областной психоневрологической больницы №1 для малышей в ближайшее время начнут проводить занятия с собакой-реабилитологом. Лабрадор по имени Боб прошел длительное обучение в Екатеринбурге и готов принять первых пациентов.

Число детей с расстройствами аутистического спектра растет во всем мире. Южный Урал не исключение. За 10 лет число детей, поставленных на учет в челябинской областной психоневрологической больнице, выросло с 7 до 848 человек (именно столько наблюдалось у специалистов по итогам 2016 года). Только за девять месяцев 2017 года на учет в кабинет помощи детям с расстройствами аутистического спектра встали 130 пациентов, из них 106 обратились впервые и 24 повторно. В прошлом году за этот период на учет в специализированный кабинет областной психоневрологической больницы обратились 65 человек.

«В Челябинской области с 2015 года запущен проект по раннему выявлению аутистических расстройств «Аутизм – маршруты помощи», – рассказала заместитель начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Эльвира Домрачева. – Мы вошли в число пяти регионов России, где проводится скрининг на предмет выявления аутистических отклонений у детей раннего возраста. Родители могут заполнить простую анкету в каждой медицинской организации по месту прикрепления ребенка – у участкового педиатра, фельдшера, врача общей практики. Результаты специалисты сверяют с психотерапевтическим «ключом» и дают заключение, входит ли ребенок в группу риска по развитию заболеваний аутистического спектра. Если больше 4 ответов настораживают врача или треть вопросов вызывает затруднения у родителей – ребенок требует внимания и консультации психотерапевта». В 2015 году в Челябинской области были проанкетированы родители 22 тысяч детей в возрасте 16-24 месяцев, 1 тысяча 801 ребенок вошел в группу риска, 16 поставили диагноз «расстройство аутистического спектра». В 2016 году проанкетировали родителей уже 31 тысячи детей, в группу риска внесли 2,5 тысячи детей и поставили диагноз семерым. «Родители должны понимать: чем раньше уловить проблему, тем проще помочь ребенку справиться с ней и вырасти здоровым человеком», – подчеркивает специалист.

«В 2017 году Челябинская область получила межведомственный грант на организацию системы реабилитации для детей с расстройствами аутистического спектра, – рассказала главный детский психотерапевт минздрава Челябинской области Татьяна Смирнова. – Сейчас такая реабилитация состоит из трех этапов. Первый – скрининг и консультация в специализированном кабинете в ОКСПНБ №1, второй – оказание помощи детям от 0 до 3 лет на базе реабилитационного центра «Вдохновение» и третий этап – для пациентов 3-7 лет – на базе реабилитационного центра «Березка». Внедрение канистерапии на базе челябинской областной психоневрологической больницы №1 также станет одним из этапов психотерапии для маленьких пациентов». Канистерапия – это способ реабилитации или лечения людей при помощи собак. Методика чаще всего направлена на реабилитацию при проблемах с нервной системой (психические расстройства, аутизм, эпилепсия, стресс и другое). Этот вид воздействия также помогает при слабом умственном или физическом развитии.

«Роль собаки в канистерапии объясняется непредвзятостью животного и его безусловной любовью к людям, – рассказала сотрудник детского диспансера ОКСПНБ №1, канистерапевт Ксения Ермакова. – Собаку не волнует внешность, прошлое или будущее человека. Зато она отлично считывает эмоции и может помочь ребенку вступить во взаимодействие с окружающим миром».

Занятия с собаками также помогает развивать мелкую моторику и даже освоить навыки речи. Центры по канистерапии действуют всего в четырех регионах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. Теперь к первопроходцам присоединится и Южный Урал. Сейчас специалисты проводят опрос среди родителей и составляют списки желающих заниматься по новой методике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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