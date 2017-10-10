Южноуральские аграрии собрали больше 2,1 миллиона зерновых

Сельхозпроизводителям Челябинской области осталось обмолотить меньше 10% посевных площадей.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, уборочная кампания на Южном Урале завершается. Об этом рассказал на селекторном совещании в ведомстве исполняющий обязанности министра Александр Завалищин.

К 10 октября намолочено 2 миллиона 142 тысячи тонн зерна, сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами собрано 106 тысяч тонн картофеля, 23 тысячи тонн овощей открытого грунта – уборка овощей продолжается, будет собрано не менее 30 тысяч тонн капусты, моркови, свёклы и лука.

Южноуральским аграриям осталось обмолотить меньше 100 тысяч гектаров из почти 1,4 миллиона гектаров посевной площади зерновых и зернобобовых культур. Прогноз сбора зерна в текущем году – 2,3 миллиона тонн в бункерном весе.

Как сообщил начальник управления по развитию растениеводства минсельхоза области Юрий Засыпкин, на 10 октября обмолочено 92% зерновых и зернобобовых культур. Завершить сбор зерна планируется к 18 октября.

Наибольший объём собранного зерна составляет пшеница – на текущую дату намолочено 1,4 миллиона тонн этой хлебной культуры. Остальное зерно – ячмень, овёс, рожь, гречиха, горох и другие зерновые и зернобобовые культуры. Отдельно начальник управления растениеводства отметил сбор соевых бобов – более 5 тысяч тонн, которые возделывают в Челябинской области только два предприятия – СПК «Подовинное» в Октябрьском районе и ООО «Силач» в Троицком районе. Общая урожайность зерновых и зернобобовых культур – 16,6 центнера с гектара в среднем по области.

Наибольший сбор зерна – в Брединском районе, земледельцы этой южной территории области намолотили к 10 октября 263 тысячи тонн, в Кизильском районе намолот составляет 212 тысяч тонн, в Троицком – 182 тысячи тонн, в Варненском – 179 тысяч тонн, в Октябрьском – 164 тысячи тонн, в Верхнеуральском – 140 тысяч тонн, в Агаповском уборка зерновых закончена, собрано 135 тысяч тонн зерна. Больше 100 тысяч тонн собрали аграрии 11 муниципальных районов.

Наибольшая урожайность зерновых в расчёте на единицу площади отмечена в Чебаркульском районе – 24,9 центнера с гектара, в Сосновском – 23 центнера с гектара, Еткульском – 22,8 центнера с гектара.

Среди сельхозпредприятий самый богатый урожай собран растениеводческим цехом «Птицефабрики Челябинская». В Петропавловском зерновом комплексе намолочено 53,5 тысячи тонн зерна, в Еткульском зерновом комплексе – 25,5 тысячи тонн, всего – 79 тысяч тонн. ООО «Чебаркульская птица», в состав которого входит семенной завод «Чебаркульские семена», намолотило 35 тысяч тонн зерна, ООО «Совхоз Брединский» собрал 34,5 тысячи тонн, СПК «Подовинное» – 32 тысячи тонн, ООО «Боровое» Брединского района – 28 тысячи тонн, ООО «Агрофирма Калининская» – 24 тысячи тонн зерна. Залогом успеха высокой урожайности и качества собранного зерна является соблюдение всех технологических процессов, включая сортообновление, сортосмену, севооборот, применение удобрений, отметил Юрий Засыпкин.

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства завершили уборку картофеля, собрано 106 тысяч тонн при средней урожайности 160 центнеров с гектара. Наибольший сбор – в Аргаяшском районе – 32 тысячи тонн при урожайности 193 центнера с гектара, в Сосновском районе – 23,2 тысячи тонн, 183 центнера с гектара, в Красноармейском – 18,8 тысячи тонн, 177 центнера с гектара.

Овощи открытого грунта убраны на 78%, сбор составил 23 тысячи тонн.

В конце лета – начале осени сельхозпредприятия Челябинской области засеяли озимыми 22,8 тысячи гектаров, это на 4% больше, чем в прошлом году. Впереди у аграриев Южного Урала – уборка позднеспелых культур – подсолнечника, рапса, кукурузы на зерно. Из 109 тысяч гектаров масличных культур убрано пока 22%, намолочено 28 тысяч тонн маслосемян. Среди других первоочередных задач – сортировка и подработка семян, проведение анализа собранного семенного фонда в лабораториях «Россельхозцентра», обработка почвы под посев будущего года.

Доля Челябинской области в общем объёме сбора урожая в Уральском федеральном округе составляет 32%. Всего в УФО собрано к 10 октября 6,7 миллиона тонн зерна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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