Ленинский район Челябинска останется без троллейбусов до выходных

Власти Челябинска в очередной раз продлили закрытие движения троллейбусов в Ленинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия по улице Гагарина от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского продлевается закрытие движения троллейбусов до 5 часов 14 октября.

Также, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе от улицы Рождественского до улицы Трубников в сторону ЧКПЗ закрывается движение троллейбусов 11 октября с 9:00 до 21:00.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

11 октября

маршрут №8 направляется по трассе «ЧТЗ – ПКиО»;

маршрут №10 проследует «ул. Молдавская – ЧТЗ»;

действует временный маршрут № 20 «ЧКПЗ – Солнечный берег»;

12 и 13 октября

маршрут №8 направляется по трассе «ЧКПЗ – Копейское шоссе – ПКиО»;

маршрут №10 проследует «ул. Молдавская – Копейское шоссе – ул. Машиностроителей», разворот на кольце «Восток» (перекресток ул. Машиностроителей и ул. Новороссийской);

действует временный маршрут № 20 «ЧКПЗ – Солнечный берег».

В мэрии просят челябинцев внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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