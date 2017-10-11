Среда, 11 октября 2017, 09:12 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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В Челябинской области легковушка сбила двухлетнюю девочку

В Челябинской области легковушка сбила двухлетнюю девочку

В Чебаркуле двухлетний ребенок попал под машину.

Как передает корреспондент , ЧП произошло вечером 10 октября, недалеко от парка Победы.

Автомобиль ВАЗ, который ехал на буксире, вылетел на тротуар, где в этот момент находилась женщина со своей 2-летней дочерью. Машина налетела на прогуливавшуюся пару.

К месту ДТП вызвали «скорую помощь». Обеих жительниц города пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Как пишет U74, медики не исключают возможности перевода ребенка в Челябинскую областную детскую больницу: у девочки серьезно пострадала нога.

Сотрудники ГИБДД выясняют все подробности аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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