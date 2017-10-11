В Челябинской области легковушка сбила двухлетнюю девочку

В Чебаркуле двухлетний ребенок попал под машину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло вечером 10 октября, недалеко от парка Победы.

Автомобиль ВАЗ, который ехал на буксире, вылетел на тротуар, где в этот момент находилась женщина со своей 2-летней дочерью. Машина налетела на прогуливавшуюся пару.

К месту ДТП вызвали «скорую помощь». Обеих жительниц города пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Как пишет U74, медики не исключают возможности перевода ребенка в Челябинскую областную детскую больницу: у девочки серьезно пострадала нога.

Сотрудники ГИБДД выясняют все подробности аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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