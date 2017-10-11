В Челябинской области отправили в колонию водителя комбайна, виновного в гибели дальнобойщика

В Октябрьском районе отправили в колонию водителя комбайна, устроившего смертельное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал 51-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суде установлено, что южноуралец вечером 11 ноября 2016 года, управляя зерноуборочным комбайном, двигался по неосвещенному участку автодороги Челябинск – Октябрьское. При этом в нарушение ПДД вез прикрепленную впереди комбайна жатку длиной 9 метров, которая выступала за разделительную полосу не менее чем на 1,15 метра и находилась на полосе встречного движения. В результате чего водитель автомобиля КАМАЗ, следовавший во встречном направлении, не имея реальной возможности своевременно обнаружить неосвещенную крупногабаритную установку, расположенную впереди комбайна, столкнулся с выступающей частью жатки.

В результате удара при столкновении водитель КАМАЗа получил травмы, от которых скончался в машине скорой медицинской помощи.

Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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