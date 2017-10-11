Южноуральская полиция «накрыла»  семь ОПГ, «потрошивших» страховые компании

В 2017 году полиция Челябинской области раскрыла 7 группировок, занимавшихся мошенничеством в сфере автострахования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2017 года полиция возбудила 1 тысячу 44 уголовных дела по фактам мошенничества в сфере автострахования. Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области Анатолий Сабодаш.

За 9 месяцев 2017 года изъято более 600 полисов, 128 человек привлечены к уголовной ответственности. Ущерб от преступлений, связанных с использованием поддельных полисов ОСАГО и неправомерным взиманием выплат со страховых компаний за январь-сентябрь составил 3 миллиона 86 тысяч рублей.

По словам представителя полицейского главка, поддельными полисами чаще всего пользуются студенты, владеющие недорогими автомобилями. Будучи достаточно ограниченными в финансовом плане, они не в восторге от перспективы выложить кругленькую сумму за настоящий полис. Поэтому нередко обращаются в сомнительные точки продаж, где и покупают подделку. Причем молодые люди знают, что это не настоящий полис: продавцы обычно продают их под видом открытки, объясняя это стремлением уйти от уголовной ответственности.

Но южноуральцам, пытающимся таким образом сэкономить на страховке, стоит помнить, что за использование поддельного официального документа, которым является полис ОСАГО, их ожидает вполне реальная судимость, которая может осложнить их жизнь и карьеру в будущем. Тем более что настоящий полис им впоследствии все равно придется купить. Только перед этим придется заплатить штраф или пройти через обязательные работы – такие приговоры выносят по подобным уголовным делам.

Однако, несмотря на достаточно жесткую позицию правоохранительных органов, пока поддельные полисы не удается вывести с автодорог, признает полицейский: ежедневно стражи порядка изымают от 4 до 10 фальшивок.

Но использование поддельного полиса – не единственный случай мошенничества. Так, достаточно распространенными стали фальсификации ДТП. Зачастую этим занимаются организованные преступные группы. В Челябинской области за 9 месяцев 2017 года возбуждено 7 уголовных дел по 50 эпизодам в отношении ОПГ. При этом некоторые действия преступников достаточно показательны. Так, одно из крупных дел окрестили «делом маршрутчиков»: мошенники фальсифицировали ДТП с участием маршрутных такси. Одна из маршруток стала настоящим рекордсменом: один и тот же ПАЗ фигурировал в 11 эпизодах, а общая сумма страховых выплат, которые аферисты пытались получить на этот автобус, достигла 18 миллионов рублей. Всего же в деле фигурируют 16 эпизодов мошенничества.

Достаточно распространены и дела так называемых «молотков». В этом случае мошенники покупают дешевый автомобиль и пытаются выжать с помощью него как можно больше денег из страховой, обращаясь раз за разом с заявлениями о ДТП. Так, по данным представителя одной из страховых компаний, только в этом году один и тот же ВАЗ-2109 фигурировал в нескольких «авариях». В общей сложности его владелец пытался получить 800 тысяч рублей. Собственник старенькой «Газели» хотел выудить из страховщиков 700 тысяч рублей. Но настоящим рекордсменом среди «молотков» стал ВАЗ-2104: его владелец пытался возместить ущерб от ДТП на сумму в 1,5 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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