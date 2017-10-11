Над Челябинском сгущается смог

В Челябинске повысили уровень опасности неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на территории Магнитогорска, Троицка, Карабаша, Сатки и Коркино с 19 часов 11 октября до 19 часов 12 октября сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия), первой степени опасности.

В Челябинске, по данным синоптиков, уровень опасности повышен на одну ступень. Здесь с 19 часов 11 октября до 19 часов 12 октября сохраняются НМУ 2 степени опасности.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2005 № 343.

При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха и жалобах населения на загрязнение атмосферного воздуха информацию направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (454092, Челябинск, ул. Елькина, д. 75 (телефон 8-351-237-81-83, факс 8-351-237-49-98), Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (454092, Челябинск, ул. Елькина, 73, телефон/факс (351) 263-64-90) для принятия предусмотренных законодательством мер.

В случаях сохраняющейся в периоды НМУ сильной задымленности прошу информацию об этом в оперативном режиме доводить до отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (телефон/факс (351) 260-67-70).

Челябинск, Виктор Елисеев

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