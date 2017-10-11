Южный Урал вошел в топ-20 рейтинга токсичности регионов по ОСАГО

Челябинская область оказалась в лидерах по темпам роста числа страховых случаев по ОСАГО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал занял 17-е место рейтинга токсичности регионов России по ОСАГО, составленном Российским союзом автостраховщиков.

По большему числу учитываемых при составлении рейтинга индикаторов Челябинская область проявила себя в весьма невыгодном свете. Так, в первом полугодии 2017 года вырос показатель по частоте страховых случаев. Он составил 8% от всего объема страховых договоров против 7,7% годом ранее. Причем по данному показателю регион уступает «пальму первенства» лишь Волгоградской области, занявшей первое место и во всем антирейтинге – здесь частота страховых случаев составила 8,4%. Отметим, что средний уровень по России – 6,3%.

Кроме того, галопирующими темпами растет и средняя выплата по ОСАГО. В первом полугодии 2017 года – 94,5 тысячи рублей против 70,7 тысячи рублей. Таким образом, рост составил более 33% (в среднем по стране +21%). «Зачастую большое число высоких выплат – признак того, что в регионе активно действуют криминальные автоюристы, которые перекупают у автовладельцев права требования к страховщику через суд, после чего взыскивают с компании большие суммы, – рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. – В большинстве случаев автоюристы злоупотребляют правом».

В Челябинской области в первом полугодии 2017 года потери страховщиков от деятельности автоюристов в судах превысили 335 миллионов рублей. За год этот показатель вырос на 64%. При этом сумма страховых выплат составила 136,5 миллиона рублей. А вот накладные расходы немного не дотянули до 200 миллионов рублей.

Еще одним тревожным показателем стал значительный рост уровня выплат, который считается как отношение текущих фактических выплат к фактическим премиям. По итогам января-июня он достиг 157% (против 109% годом ранее). По сути, это означает, что на каждые 100 рублей премии страховщики выплачивают 157 рублей возмещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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