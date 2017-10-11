В Челябинской области зафиксирован существенный рост деловой активности

Челябинская таможня зафиксировала существенный рост деловой активности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, по итогам девяти месяцев 2017 года отмечается рост внешней торговли.

По сравнению с январем – сентябрем прошлого года товарооборот увеличился на 45%, физический объем грузов – на 47%, количество оформленных деклараций на товары – на 40%.

По данным таможенной статистики в зоне деятельности Челябинской таможни осуществляли внешнюю торговлю более тысячи предприятий и организаций. Ими оформлено свыше 43 тысяч деклараций на товары.

Внешнеторговый оборот Челябинской области достиг 3,6 миллиарда долларов США. Объем экспорта вырос на 37% и составил 2,8 миллиарда долларов. Импортные поставки увеличились на 84% и превысили 837 миллионов долларов.

Грузооборот составил 4,6 миллиона тонн. При этом весовой объем экспорта вырос на 41% и приблизился к отметке 4 миллиона тонн, а импорта – более чем в два раза и превысил 620 тысяч тонн.

Большую часть всех экспортируемых товаров представляют металлы и изделия из них (88% от общего объема экспорта), еще 6% приходится на машины и оборудование.

В товарной структуре импорта преобладают машины и оборудование – 47% от общего объема ввезенного товара, металлы и изделия из них – 20%, минеральные продукты – 12% и продукция химической промышленности – 11%.

Крупнейшими торговыми партнерами при экспорте являются Турция (14% от общего объема экспорта), Финляндия (9%), Египет (8%). Основные импортные поставки осуществлялись из Китая (33% от общего объема импорта), Германии (19%) и Финляндии (5%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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