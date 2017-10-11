Журнал Forbes назвал ММК лучшим российским работодателем

ММК стал лидером российскиго сегмента рейтинга работодателей по версии Forbes.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», первый в истории Forbes мировой рейтинг наиболее привлекательных для трудоустройства компаний опубликован 10 октября 2017 года.

ММК стал одной из четырех российских компаний, вошедших в топ-500 рейтинга World's Best Employers; комбинат занял в нем 214 место.

Рейтинг составлен на основе списка 2 тысяч крупнейших публичных компаний мира, ежегодно составляемого журналом – Forbes Global 2000. Во внимание принимались имидж компаний, условия работы и многопрофильность.

«Сотрудникам было предложено оценить их собственного работодателя, а также вероятность того, что они посоветуют компанию друзьям или родственникам. Их также попросили порекомендовать других работодателей, которые у них вызывают уважение», – указывается в статье.

Более 36 тысяч рекомендательных отзывов затем были проанализированы немецким порталом Statista, специализирующимся на бизнес-аналитике и исследованиях рынка.

«Сохраняя лидирующие позиции на мировом металлургическом рынке и демонстрируя внушительную производственную динамику, Магнитогорский металлургический комбинат среди приоритетов сохраняет приверженность социальной ответственности, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Инвестиции в социальные программы, в качество жизни наших работников и их семей, в поддержку пенсионеров – это вклад в общее развитие предприятия и в наше общее будущее».

За первые шесть месяцев 2017 года компания направила на реализацию социальных программ и благотворительных проектов свыше 670 миллионов рублей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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