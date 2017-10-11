Изгоняющие   дьявола: южноуральских спасателей отправили в «магическую пещеру»

Власти Кыштыма вызвали спасателей в пещеру – там таинственным образом появились иконы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, 10 октября Кыштымские спасатели выезжали на необычный вызов в Сугомакскую пещеру.

Все началось с того, что там было обнаружено множество расставленных икон и других церковных атрибутов. Очевидцы были поражены увиденным в пещере. Небольшая публикация появилась даже на сайте газеты «Кыштымский рабочий». Героиня материала рассказывала, что хотела сделать несколько фотографий, однако ей помешал расплакавшийся ребенок.

По просьбе администрации спасатели Кыштымского спасотряда приехали в пещеру и собрали иконы, чтобы передать их в церковь.

Что именно так всполошило южноуральцев, неизвестно. Но не исключено, что жители Кыштыма испугались: а не проходил/проходит ли в пещере какой-нибудь жуткий магический обряд. Местному священнику даже пришлось комментировать неожиданное открытие: мол, вряд ли это имеет хоть какое-то отношение к оккультным практикам. Однако, судя по действиям кыштымских чиновников, объяснению батюшки поверили не все.

Кстати, до революции в уральских пещерах иконы были отнюдь не редки: жившие здесь староверы часто использовали углубления в скалах в качестве мест для молитвенных собраний и богослужений. Правда, и тогда чиновники подобную практику не одобряли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.10.17

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