«Не хватило на помаду»: челябинских школьниц задержали за распространение «синтетики»

Полиция задержала челябинских школьниц, решивших подработать «закладчицами».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, девушек 16 и 17 лет, учащихся в одиннадцатом классе одной из школ города, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Челябинску задержали в Курчатовском районе.

Челябинок застали на месте преступления: у дома по улице Ясная они пытались оставить в «закладке» около 3,5 граммов синтетического наркотического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Как рассказали в районном следственном отделе СКР, обе девочки воспитываются в благополучных семьях и вряд ли в чем-то нуждались. Криминальным бизнесом школьницы решили заняться, чтобы иметь собственные деньги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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