Кредиторы «Челябавтотранса» хоронят его преемника

Кредиторы решили отобрать имущество у муниципального перевозчика Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в СМИ появилась информация о том, что собрание кредиторов МУП «Челябинский автобусный транспорт» проголосовало за изъятие имущества предприятия-банкрота у ООО «Общественный городской транспорт», учрежденного весной этого года двумя структурами городской администрации в качестве преемника МУП ЧАТ.

Кредиторы намерены продать автобазу, расположенную на улице Молодогвардейцев, и 120 автобусов ООО «Третий автобусный парк», принадлежащему депутату Челябинской городской Думы Станиславу Новичихину.

Напомним, процедура банкротства была запущена из-за долгов предприятия: по некоторым данным, общая сумма задолженности оценивается в 900 миллионов рублей. В мэрии заверяли, что речь идет о вполне законном способе избавиться от долгов – и только. При этом чиновники обещали, что все желающие сотрудники муниципального предприятия будут переведены в новосозданное ООО «Общественный городской транспорт». Новый перевозчик получил в аренду автобазу и подвижной состав «Челябавтотранса». Ему же в ходе аукционов перешли все маршруты, обслуживавшиеся ранее МУПом.

При этом с самого начала эксперты, близко знакомые с ситуацией на рынке пассажироперевозок, высказывали опасения, что муниципального перевозчика банкротят с целью отдать городской транспорт на откуп частникам. Называли и имя основного выгодоприобретателя – того самого депутата Станислава Новичихина, возглавлявшего одновременно рабочую группу по проблеме развития городского транспорта, в которую входили как депутаты, так и чиновники. Однако в мэрии настойчиво повторяли, что этого не произойдет.

Правда, уже летом городские власти заявили, что рассматривают возможность передачи предприятия в концессию частному инвестору. Но имя г-на Новичихина в этом ключе не упоминалось.

Более того, мэрия начала приобретать новые автобусы, а ООО ОГТ занялось ремонтом старых. Так, по заверениям главы Челябинска Евгения Тефтелева, в настоящее время на городские маршруты ежедневно выходит порядка 150 автобусов. У кредиторов информация несколько иная. По их данным, из 120 автобусов на маршруты ежедневно выходят 75.

Еще один масштабный проект, запущенный городскими властями, – «единый пересадочный талон», приобретя который горожане могут в течение часа совершать неограниченное число пересадок бесплатно. Теперь же Станислав Новичихин заявляет, что готов обслуживать все маршруты, которые получит от ОГТ. Что интересно, муниципальный перевозчик получил все эти маршруты по итогам аукционов. Если ОГТ останется без автобазы и фактически без автобусов, мэрия вынуждена будет передать маршрутные листы частной компании без каких бы то ни было торгов – дабы избежать транспортного коллапса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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