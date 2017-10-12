Бывший сити-менеджер Челябинска не смог выйти из СИЗО

Экс-глава администрация Челябинск5а Сергей Давыдов остается в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, рассмотрение жалобы бывшего высокопоставленного чиновника на решение Центрального районного суда о заключении его под стражу перенесено на 19 октября по просьбе самого Сергея Давыдова и его адвоката.

Это время необходимо экс-главе администрации для ознакомления с рядом документов, представленных прокурором, уточнили в пресс-службе областного суда.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 30 сентября суд избрал Сергею Давыдову меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела по факту хищения денег из муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Следователи полагают, что в 2012 – 2015 годах со счетов МУПа не без помощи сити-менеджера исчезло не менее 340 миллионов рублей.

Экс-чиновник обжаловал решение суда о заключении его под стражу. В жалобе, поданной его адвокатом, подчеркивается, что решение об аресте не соответствует фактическим обстоятельствам дела и нарушает уголовно-процессуальное законодательство. В апелляции также указано, что следствие не предоставило доказательств того, что Давыдов может скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству уголовного дела. В связи с этим апелляция просит отменить решение суда о заключении Сергея Давыдова под стражу, избрав в качестве меры пресечения домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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