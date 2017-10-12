В Челябинской области ВАЗ протаранил фуру: есть погибшие

Два южноуральца погибли в смертельном столкновении ВАЗа и грузовика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла 11 октября около 9:00 на 12 километре автодороги «Вахрушево – Долгодеревенское».

59-летний житель Челябинска, управляя автомобилем «ВАЗ-210740», при выезде с второстепенной дороги совершил столкновение с грузовым автомобилем «Renаult 420 AE» под управлением жителя Омска. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, пенсионер 1937 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Водитель «Лады» и еще один его пассажир – женщина 1963 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, где позднее мужчина скончался.

По данному факту проводится проверка, сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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