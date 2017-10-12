Две челябинки выпали из маршруток: водители не обратили внимания

В Челябинске еще две пассажирки выпали из маршруток.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском ГИБДД, инциденты произошли 6 и 11 октября.

В субботу женщина в районе остановки «Улицы Евтеева» выпала из автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №92. С переломом шейки бедра челябинку доставили в больницу.

11 октября похожий случай произошел на улице 8 Марта недалеко от Торгового центра. На этот раз пассажирка выпала из ПАЗа, ехавшего по маршруту №40. С серьезными травмами ноги ее госпитализировали.

Отметим, что в обоих случаях водители маршруток не обратили никакого внимания на падения пассажиров, произошедшие по их вине, и скрылись с места происшествия. Сейчас подробности инцидентов выясняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, это далеко не первые случаи в Челябинске, когда пассажиры падают из маршруток. Так, аналогичный инцидент произошел 3 октября. Тогда водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту №38, также забыл закрыть дверь и начал движение, когда в маршрутку поднималась женщина. В итоге челябинка вылетела из автобуса, упала на спину и ударилась головой. Маршрутчик в тот раз также не остановился. Очевидцы предположили, что водитель мог даже не заметить, что потерял пассажирку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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