Водителю, на полгода отправившему челябинку в больницу, ограничили свободу

Водитель, отправивший челябинку на полгода в больницу, отделался ограничением свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Курчатовского района Челябинска, суд признал 57-летнего жителя города виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В суде установлено, что 13 марта нынешнего года около 00:45 мужчина, управляя автомобилем «Мерседес» двигался по проезжей части улицы Чайковского в направлении от Комсомольского проспекта к улице Куйбышева со скоростью около 40 километров в час.

В это же время впереди на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией стоял автомобиль «ЗАЗ Шанс», перед передней частью которого находилась женщина- пешеход.

«Водитель «Мерседеса», имея возможность заблаговременно увидеть стоящий автомобиль «ЗАЗ Шанс», проявил преступную неосторожность, своевременно скорость не снизил, не остановился, в результате чего произвел наезд на автомобиль «ЗАЗ Шанс», который, продвинувшись вперед, совершил наезд на пешехода», – рассказали в прокуратуре. В результате дорожно-транспортного происшествия женщине причинены различные повреждения, включая переломы костей, повлекшие тяжкий вред здоровью. Она до сих пор находится на лечении.

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил водителя «Мерседеса» к ограничению свободы сроком на 1 год с лишением права управлять транспортным средством в течение последующих двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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