Туристка из Челябинской области погибла в ДТП в Доминикане

Южноуральская туристка погибла в ДТП в Доминиканской республике.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 10 октября на съезде с трассы в Пуанта Кану. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.
Позднее было выложено видео последних секунд жизни южноуральской туристки, снятое водителем автомобиля, в котором она ехала. В ролике видно, как женщина топлесс высовывается в окно машины по пояс.
Итогом столь опасного развлечения и стала гибель туристки: она не заметила столб с дорожным знаком и ударилась о него головой. Женщину доставили в больницу Санта-Доминго, но спасти ее не удалось.
При женщине нашли паспорт, выданный в Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.10.17
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