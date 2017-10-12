Туристка из Челябинской области погибла в ДТП в Доминикане

Южноуральская туристка погибла в ДТП в Доминиканской республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 10 октября на съезде с трассы в Пуанта Кану. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Позднее было выложено видео последних секунд жизни южноуральской туристки, снятое водителем автомобиля, в котором она ехала. В ролике видно, как женщина топлесс высовывается в окно машины по пояс.

Итогом столь опасного развлечения и стала гибель туристки: она не заметила столб с дорожным знаком и ударилась о него головой. Женщину доставили в больницу Санта-Доминго, но спасти ее не удалось.

При женщине нашли паспорт, выданный в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.17

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