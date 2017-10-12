Челябинск не важен: многие горожане невысоко оценивают роль города в их жизни

Челябинск не играет значительной роли в жизни горожан. Так считает почти половина челябинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском филиале РАНХиГС, специалисты вузовской лаборатории прикладной политологии и социологии узнали в ходе инициативного социологического опроса горожан, какую роль в их удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью играет город, где они живут.

О том, что Челябинск играет определяющую роль в удовлетворенности респондента собственной жизнью, заявили 15,3% опрошенных. Причем социологи отмечают, что наиболее часто так отвечали живущие в Курчатовском районе.

37% отметили, что Челябинск как место проживания, играет значительную роль в формировании чувства удовлетворённости своей жизнью. Чаще остальных такой ответ давали жители Ленинского района.

Практически каждый четвертый горожанин (24,3%) в вопросе роли Челябинска выбрал вариант ответа «играет незначительную роль». Ответивших подобным образом респондентов оказалось больше в Тракторозаводском районе города.

Техв, для кого место проживания в вопросе удовлетворенности собственной жизнью не играет никакой роли, оказалось 18,4%, и большинство из них живет в Советском районе Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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