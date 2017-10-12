Лучше сниму: челябинцы не хотят покупать квартиры

Цены на квартиры в Челябинске продолжают падать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год стоимость недвижимости на вторичном рынке снизилась на 5%. Таковы данные исследования портала Domofond.ru.

Квадратный метр дешевеет в Челябинске как минимум четвертый квартал подряд. Так, если в конце 2016 года средний «квадрат» в челябинской квартире стоил 42 тысячи 630 рублей, то в третьем квартале 2017-го цена квадратного метра опустилась ниже 41 тысячи. По сравнению со вторым кварталом этого года средний «квадрат» потерял в цене 0,8%.

«Квартиры в Челябинске по-прежнему стоят дешевле, чем в среднем по России, – комментируют эксперты. – По России цена предложения вторичных квартир в III квартале 2017 года снизилась на 0,6% – до 59,1 тысячи рублей за квадратный метр». При этом в 77 регионах страны цена предложения осталась на прежнем уровне либо показала динамику в пределах 1,5%».

В своих покупках челябинцы демонстрируют крайнюю экономность. Так, если спрос на однокомнатные квартиры в городе вырос на 0,9%, то востребованность «двушек» выросла лишь на 0,2%. Спрос на трехкомнатные квартиры и квартиры с 4 и более комнатами и вовсе сократился – на 0,7% и 0,4% соответственно.

Динамика стоимости жилья в городе отличается в зависимости от района. Цены снизились во всех районах, кроме Центрального (рост на 0,5%). Теперь квадратный метр в центре города стоит в среднем 49 тысяч 280 рублей. Максимальное падение цен зафиксировано в Советском районе (-1,9%). Несмотря на это, квартиры в этом районе уступают по стоимости только центру: средний квадрат в них стоит 43 тысячи 524 рубля. Самым дешевым остается квадратный метр в Металлургическом районе Челябинска, где он стоит 34 тысячи 367 рублей.

Важно понимать, что представленные цифры отражают данные по предложениям, а итоговые суммы при совершении сделок могут отличаться, уточняют авторы исследования.

Совершенно иную картину можно наблюдать на рынке аренды недвижимости. Здесь цены за год выросли на 6%, причем только в течение сентября они прибавили 3%. Всего же в III квартале стоимость аренды выросла в среднем на 6,4%. При этом сильнее всего подорожала аренда трехкомнатных квартир – на 11,2%. В сегменте однокомнатных и двухкомнатных объектов отмечено повышение на 2,5% и 2,9% соответственно.

Согласно статистике Domofond.ru, в целом по стране повышение арендных ставок на 1% и более было отмечено в 54 регионах. Средняя стоимость аренды в России в III квартале 2017 года составила 15,1 тысячи рублей в месяц – на 2,2% больше, чем во II квартале.

В Челябинске аренда квартиры обходилась в среднем в 14,6 тысячи рублей. Однокомнатную квартиру в третьем квартале 2017 года можно было снять за 11,3 тысячи рублей. «Двушка» обходилась в 15,6 тысячи рублей в месяц. За «трешку» собственники просили 26,7 тысячи рублей. Квартиры с четырьмя и более комнатами можно было арендовать в среднем за 41,7 тысячи рублей.

Что касается рынка загородной недвижимости, то и здесь наблюдается рост цен. По сравнению со II кварталом, в III квартале 2017 года загородные дома подорожали на 2,6%. Если ранее квадратный метр в них стоил в среднем 26,4 тысячи рублей, то сейчас – 27,1 тысячи рублей.

Хотя и здесь челябинцы демонстрируют стремление к экономии. Сильнее всего (на 3,0%) выросла стоимость домов площадью менее 75 квадратных метров. Недвижимость площадью 75-150 «квадратов» подорожала на 2,3%, площадью более 150 квадратных метров – на 1,7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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