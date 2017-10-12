Молочная отрасль Южного Урала приросла на восемь процентов

Молочное животноводство Челябинской области демонстрирует существенный рост.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, за 9 месяцев текущего года отрасль молочного животноводства в регионе показала рост 8,6%.

По данным начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства минсельхоза Челябинской области Алексея Кобылина, рост производства молока составил 9,7 тысячи тонн в сельхозорганизациях и 2 тысячи тонн – в крестьянских фермерских хозяйствах. В январе – сентябре аграрии надоили 147,6 тысячи тонн молока. Этому способствует увеличение поголовья и молочной продуктивности животных. За 9 месяцев в молочных хозяйствах области добавилось более 200 коров, от каждой дойной бурёнки получено в среднем 4 тысячи 291 килограмм молока (рост 430 килограммов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Комментируя динамику в молочном животноводстве, первый заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Завалищин отмечает: для сохранения темпа развития отрасли необходимо всегда ориентироваться на будущее – грамотно планировать работу по воспроизводству, уделять внимание обновлению стада за счёт выращивания ремонтного молодняка, добиваться продуктивного долголетия коров, своевременно проводить другие технологические операции, направленные на увеличение объёма производимой продукции и сохранение продуктивного поголовья.

Одним из важнейших факторов стабильной работы животноводства является кормовая база. Аграрии Челябинской области к 12 октября заготовили более 28 центнеров кормовых единиц из расчёта на одну голову крупного рогатого скота, этого уже достаточно для нормальной зимовки. Заготовлено 130 тысяч тонн сена, 443 тысячи тонн сенажа и 231 тысяча тонн силоса. Уборка подсолнечника и кукурузы на силос продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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