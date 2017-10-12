Четверг, 12 октября 2017, 17:01 мск

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Челябинск

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Челябинский адвокат: подростки-наркодилеры стали массовым явлением

Челябинский адвокат: подростки-наркодилеры стали массовым явлением

Челябинский адвокат Сергей Колосовский призвал горожан обратить внимание на распространение наркодилерства среди подростков.

Как передает корреспондент , обширный пост под названием «Катастрофа» известный челябинский юрист разместил сегодня утром на своих страницах в социальных сетях.

«Я сейчас не шучу, не ерничаю, я на самом деле в ужасе, – пишет адвокат. – На фоне храмов-на-воде, ловли покемонов, матильд и прочих выборов к жителям города незаметно подкралась страшная социальная катастрофа, сопоставимая по масштабам с тем, что было в начале 90-х. И все люди разделились на 2 категории – те, по кому она уже ударила, и те, по кому она вот-вот стукнет, но они об этом не знают».

По словам юриста, только за последнюю неделю к нему за помощью обратились родители трех подростков. «Последняя женщина вчера вечером – сын, 16 лет, учится в колледже, сама из маленького городка в 100 километрах. Задержан с «закладкой». У предыдущих двух – то же самое, – рассказал Сергей Колосовский. – Спрашивают, что будет. Отвечаю – первым двум – от 10 до 15 лет лишения свободы, последнему, в силу малолетства – от 5 до 10. За доставку одной «закладки» по команде из интернета!»

Причем, по информации, которой с адвокатом поделились полицейские, подростки-наркодилеры стали уже массовым явлением. «Молодежь и их родители понакупили гаджетов и живут в виртуальном мире, – продолжает адвокат. – В этом мире им предлагают немного подработать – взять пакетик в пункте «а», разложить на 10 маленьких и развезти в 10 точек. Там еще система контрольных заданий, премий и т.п. Молодежь это воспринимает, как игру. А влетают, как правило, на 3-4 попытке – и – здравствуй, зона! Причем те, кто этим занимается, не понимают вот этих двух простых вещей – во-первых, что их обязательно поймают, потому что интернет-пространство прозрачно для спецслужб. Во-вторых, наказание будет реальным – 10 лет колонии строгого режима. При хорошем адвокате – 8 лет той же колонии».

При этом родители даже не подозревают, чем занимаются дети, ведь сами подростки не употребляют, внешний вид у них нормальный. Не все родители в курсе даже в том, что сын или дочка нашли какую-то «подработку».

«Я нисколько не преувеличиваю – явление стало массовым. Просто вы этого еще не почувствовали. Родители не видят. А дети не понимают. А некоторые вообще думают, что продают безобидные курительные смеси. Так вот: не бывает безобидных смесей! За один коробок такой смеси – 10 лет колонии строгого режима, запомните это!» – продолжает Сергей Колосовский.

При этом надеяться на адвокатов бесполезно, подчеркивает юрист. «Сегодня можно защитить человека, обвиняемого в убийстве. Но за сбыт сейчас сажают беспощадно», – говорит Сергей Колосовский.

Резюмируя, адвокат отказывается обсуждать моральную сторону проблемы распространения наркотиков. «Я о другом, – пишет он. – Каждому родителю, который дочитал до этого места, стоит бросить все свои дела и прямо сейчас поговорить со своим ребенком. Где бы он ни был. Чтобы потом не кусать локти и не ставить крест на его еще толком не начавшейся жизни».

Напомним, вчера, 11 октября, стало известно о задержании двух челябинских школьниц во время помещения в «закладку» около 3,5 грамма синтетического наркотика. Как оказалось, ученицы 11 класса воспитывались в благополучных семьях и хорошо учились. «Закладчицами» они решили стать, чтобы иметь собственные деньги.

Теперь юным челябинкам грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. По решению Курчатовского районного суда, окончания следствия они будут ждать под домашним арестом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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