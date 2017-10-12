Челябинский адвокат: подростки-наркодилеры стали массовым явлением

Челябинский адвокат Сергей Колосовский призвал горожан обратить внимание на распространение наркодилерства среди подростков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обширный пост под названием «Катастрофа» известный челябинский юрист разместил сегодня утром на своих страницах в социальных сетях.

«Я сейчас не шучу, не ерничаю, я на самом деле в ужасе, – пишет адвокат. – На фоне храмов-на-воде, ловли покемонов, матильд и прочих выборов к жителям города незаметно подкралась страшная социальная катастрофа, сопоставимая по масштабам с тем, что было в начале 90-х. И все люди разделились на 2 категории – те, по кому она уже ударила, и те, по кому она вот-вот стукнет, но они об этом не знают».

По словам юриста, только за последнюю неделю к нему за помощью обратились родители трех подростков. «Последняя женщина вчера вечером – сын, 16 лет, учится в колледже, сама из маленького городка в 100 километрах. Задержан с «закладкой». У предыдущих двух – то же самое, – рассказал Сергей Колосовский. – Спрашивают, что будет. Отвечаю – первым двум – от 10 до 15 лет лишения свободы, последнему, в силу малолетства – от 5 до 10. За доставку одной «закладки» по команде из интернета!»

Причем, по информации, которой с адвокатом поделились полицейские, подростки-наркодилеры стали уже массовым явлением. «Молодежь и их родители понакупили гаджетов и живут в виртуальном мире, – продолжает адвокат. – В этом мире им предлагают немного подработать – взять пакетик в пункте «а», разложить на 10 маленьких и развезти в 10 точек. Там еще система контрольных заданий, премий и т.п. Молодежь это воспринимает, как игру. А влетают, как правило, на 3-4 попытке – и – здравствуй, зона! Причем те, кто этим занимается, не понимают вот этих двух простых вещей – во-первых, что их обязательно поймают, потому что интернет-пространство прозрачно для спецслужб. Во-вторых, наказание будет реальным – 10 лет колонии строгого режима. При хорошем адвокате – 8 лет той же колонии».

При этом родители даже не подозревают, чем занимаются дети, ведь сами подростки не употребляют, внешний вид у них нормальный. Не все родители в курсе даже в том, что сын или дочка нашли какую-то «подработку».

«Я нисколько не преувеличиваю – явление стало массовым. Просто вы этого еще не почувствовали. Родители не видят. А дети не понимают. А некоторые вообще думают, что продают безобидные курительные смеси. Так вот: не бывает безобидных смесей! За один коробок такой смеси – 10 лет колонии строгого режима, запомните это!» – продолжает Сергей Колосовский.

При этом надеяться на адвокатов бесполезно, подчеркивает юрист. «Сегодня можно защитить человека, обвиняемого в убийстве. Но за сбыт сейчас сажают беспощадно», – говорит Сергей Колосовский.

Резюмируя, адвокат отказывается обсуждать моральную сторону проблемы распространения наркотиков. «Я о другом, – пишет он. – Каждому родителю, который дочитал до этого места, стоит бросить все свои дела и прямо сейчас поговорить со своим ребенком. Где бы он ни был. Чтобы потом не кусать локти и не ставить крест на его еще толком не начавшейся жизни».

Напомним, вчера, 11 октября, стало известно о задержании двух челябинских школьниц во время помещения в «закладку» около 3,5 грамма синтетического наркотика. Как оказалось, ученицы 11 класса воспитывались в благополучных семьях и хорошо учились. «Закладчицами» они решили стать, чтобы иметь собственные деньги.

Теперь юным челябинкам грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. По решению Курчатовского районного суда, окончания следствия они будут ждать под домашним арестом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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