Челябинск остался в последней трети городов-миллионников по уровню зарплат

Челябинск вошел в пятерку городов-миллионников с самой низкой средней заработной платой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск в III квартале 2017 года стал одиннадцатым городом-миллионником по размеру средней заработной платы из пятнадцати. Таковы данные сервиса «Avito Работа».

За год средняя зарплата выросла на 4,9%, за квартал – на 1,7% и составила 29 тысяч 900 рублей в месяц по вакансиям среди всех категорий сервиса. Это 58% от аналогичного показателя в Москве, городе с максимальным уровнем зарплат в стране.

Пятью наиболее популярными категориями у соискателей из Челябинска стали «Производство, сырьё, сельское хозяйство», «Продажи», «Строительство», «Транспорт, логистика» и «Без опыта, студенты». На них пришлось 71% запросов контактов в разделе.

Максимально приближенной к столичному показателю стала средняя зарплата в категории «Управление персоналом», составившая 33 тысячи 900 рублей в месяц. Это 69% московского дохода по вакансиям для сотрудников в этой категории. А наиболее низкая по сравнению со столицей средняя зарплата отмечена в сфере «Фитнес, салоны красоты» – 23 тысячи 900 рублей в месяц, или 40% московских зарплат в категории.

Больше всего выросла заработная плата строителей – на 2%, до 38 тысяч 400 рублей. В категориях «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Производство, сырье, сельское хозяйство» средняя зарплата почти не изменилась. А в разделе «Без опыта, студенты» произошло снижение на 7%. Строители, как и в большинстве российских городов, – самая высокооплачиваемая категория среди массовых, студенты – самая низкооплачиваемая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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