Дело челябинской фирмы, «вчерную» вывозившей металлолом за рубеж, обрастает новыми эпизодами

Таможенники и налоговики установили новые эпизоды в деле челябинской фирмы, экспортировавшей стратегически важное сырье.

Напомним, весной этого года челябинскими таможенниками в рамках таможенного контроля была задержана партия шихтовых слитков лома черных металлов весом несколько десятков тонн. Декларантом выступала фирма из областного центра. При этом в декларации было указано, что на экспорт направляется ферросплавная продукция, в отличие в лома черных и цветых металлов, не облагаемая вывозной пошлиной.

Предоставляя в таможенные органы недостоверные сведения о перемещаемом товаре, недобросовестные предприниматели рассчитывали на уклонение от уплаты вывозной таможенной пошлины свыше 1 миллиона рублей, заявили тогда в ФТС. По факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и таможенной проверки, проведенной во взаимодействии таможенниками совместно с управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области, выявлены новые эпизоды преступной деятельности фирмы.

Выяснилось, что контора под видом ферросплавной продукции, переместила за рубеж почти три десятка партий лома черных и цветных металлов. Таким способом фирме удалось вывезти в Польшу, Нидерланды и Германию более 750 тонн стратегически важного сырья общей стоимостью 67,3 миллиона рублей.

Предоставление в таможенные органы недостоверных сведений о товаре повлекло неуплату таможенных платежей на сумму свыше 5 миллионов рублей.

Поданному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.17

Челябинск остался в последней трети городов-миллионников по уровню зарплат. / Челябинский адвокат: подростки-наркодилеры стали массовым явлением. / Экология меняется? Южноуральские чиновники закупают 3 тысячи тюбиков крема для защиты от сажи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»