В Аше будут судить предприимчивого «продавца» автомобилей

Южноуралец заработал почти 5 миллионов рублей на предложениях землякам разбогатеть на продаже авто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аши утвердило обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего жителя Миньяра. Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия мужчина в период с марта 2015 по декабрь 2016 года, злоупотребляя доверием граждан, совершал хищения денежных средств. Он предлагал землякам вскладчину купить автомобиль, чтобы заработать на его перепродаже. Чтобы у «партнеров» не возникало подозрений, южноуралец даже вручал им долговые расписки. Но, получив деньги, тратил их на собственные нужды, не собираясь возвращать.

Пострадали от предприимчивого миньярца и владельцы автомобилей. Он убеждал их продать машину, чтобы купить более дорогое транспортное средство и нажиться на разнице при перепродаже. Поверив аферисту, южноуральцы передавали тому свой автомобиль, получая взамен договор купли-продажи и расписку с обязательством вернуть деньги. Но и они никаких денег от мошенника так и не получили.

Под предлогом приобретения автомобиля с целью дальнейшей продажи обвиняемый получал от потерпевших денежные средства, которым предлагал разделить солидарно прибыль от перепродажи. Для убеждения потерпевших в своих намерениях составлял долговые расписки, однако потом полученные денежные средства присваивал себе, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Потерпевшими по делу признаны 10 граждан, общая сумма причиненного ущерба составила 4 миллиона 952 тысячи рублей.

В ходе следствия обвиняемым мужчина вернул обманутым землякам 171 тысячу рублей, на оставшуюся сумму ущерба предъявлены исковые требования.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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