В Челябинске грузовик на полной скорости врезался в остановку

В Челябинске фура на полном ходу въехала в остановку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 12 октября, вечером у остановки рядом с торговым комплексом КС. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Огромная фура, уходя от столкновения, врезалась в трамвайную остановку. К счастью, жертв удалось избежать. «Я и моя дочь сегодня могли стать жертвами этой аварии, – рассказала челябинка, ставшая очевидцем аварии. – Мы стояли возле светофора на пешеходном переходе, в последний момент водитель нас увидел и свернул в ограждение».

По словам женщины, автомобиль ехал на красный свет на довольно большой скорости и резко повернул, чтобы не врезаться в поток поворачивавших машин. Увидев пешеходов, он снова резко вывернул руль. Остановил движение многотонной машины стенд на остановке. Челябинку с перепуганной пятилетней дочерью довезла до дома незнакомая девушка, предложившая свою помощь, видя состояние женщины, едва избежавшей гибели.

Горожане, обсуждавшие новость, предположили, что у грузовика могли отказать тормоза, так как, по словам очевидца, только фура не остановилась, когда загорелся на светофоре красный сигнал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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