В Челябинской области пропала 15-летняя школьница

Полиция Миасса разыскивает 15-летнего подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 октября девушка не вернулась из школы. Последний раз ее видели в автобусе на остановке «Ильменская» около 16:00.

По словам родных, раньше школьница не сбегала из дома и никогда не уходила на столь длительное время, пишет U24.

Приметы пропавшей: выглядит чуть старше своего возраста, рост 157 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы длиной до поясницы, голубые глаза, курносый нос, на лице веснушки. Была одета в демисезонную куртку темно-зеленого цвета, длинный тёмный шарф в полоску, черные брюки в обтяжку, розово-бирюзовые кроссовки Nike. С собой была женская сумка белого цвета с учебниками.

Всех располагающих информацией о пропавшей, родственники просят связаться по номеру телефона 8-908-704-83-07 или 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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