В Челябинской области агломерации помогут спасти  моногорода

На Южном Урале будет разработана стратегия пространственного развития городских агломераций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский провел совещание по вопросу развития агломерации «Горный Урал».

Задача региона – встроиться в мировой тренд, обеспечить доступность территорий для инвестиционной и хозяйственной деятельности, мобильность трудовых ресурсов и «выравнивание» уровня жизни и качества услуг для населения, подчеркнул губернатор.

В Челябинской области продолжается работа в рамках поручения президента России о создании агломераций. «Ближе всего мы подошли к решению задачи с проектом агломерации «Горный Урал», – отметил Борис Дубровский. – Нас поддерживают на федеральном уровне. В этом году министерство экономического развития России предложило правительству РФ выбрать «Горный Урал» для реализации агломерации на пилотной основе».

Директор ООО «Соинвест» Анастасия Кузьминова представила ключевые результаты научно-исследовательской работы, посвященной стратегии пространственного развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области. Был проведен комплексный анализ всех 16 моногородов, их хозяйственные связи, база компетенций бизнеса, инициативы по реализации инвестпроектов. «По результатам демографического прогноза при сложившихся уровнях рождаемости и миграции к 2035 году моногорода могут потерять 115 тысяч жителей – 10% населения, – уточнила Анастасия Кузьминова. – Наша задача в сложившейся ситуации свести к минимуму потери человеческого капитала».

По словам докладчика, именно развитие агломераций с тяготением к развитым городским центрам может решить поставленную задачу. Исходя из анализа хозяйственных связей, 16 моногородов разделились на 4 территориальные зоны. Среди ключевых положений предлагаемой стратегии – многополярность.

Так, Магнитогорск может быть связующим центром Челябинской области с южными районами, Республикой Башкортостан и Оренбургской областью. Миасс и Златоуст – ядро агломерации «Горный Урал». Чебаркуль – экоспутник Челябинска, связующая территория Челябинской агломерации и агломерации «Горный Урал». Озерск, Снежинск – ядро северной агломерации высоких технологий. Сатка – центр управления западными территориями области, связующий центр агломерации «Горный Урал» с западной частью области и Республики Башкортостан.

В подтверждение главы Миасса и Златоуста отметили значительный экономический и социальный эффект в результате снятия инфраструктурных ограничений для развития городов агломерации «Горный Урал». Глава региона Борис Дубровский поручил продолжить работу. «С завершением реконструкции автодороги «Миасс – Златоуст» мы сделали еще один важный шаг к формированию и развитию инфраструктуры новой агломерации, – уточнил он. – А изначально инициатива по строительству дороги исходила от глав. Жду от вас дальнейших инициатив по развитию инфраструктуры агломерации, решений, способных повысить мобильность населения и укрепить существующие социальные и экономические связи».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.10.17

«Не спонсируй бизнес палачей!»: челябинцы проведут десяток пикетов в защиту пушных зверей. / В Челябинске на ходу загорелась «скорая» с беременной пациенткой. / В Челябинской области пропала 15-летняя школьница. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»