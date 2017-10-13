Пятница, 13 октября 2017, 13:20 мск

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Не для русских нищебродов:  Чубайс объяснил запредельную цену на «чудо»-скутер «Роснано»

Не для русских нищебродов:  Чубайс объяснил запредельную цену на «чудо»-скутер «Роснано»

Руководитель «Роснано» заявил, что Россия может забыть об очередной бесполезной новинке, выпущенной одним из заводов корпорации.

Как передает корреспондент , электроскутер UJET стоимостью 8,5 тысячи евро, созданный на одном из заводов корпорации «Роснано», предназначен для премиум-сегмента европейского рынка транспортных средств. Об этом глава госкорпорации Ангатолий Чубайс заявил в эфире радио «Бизнес-ФМ».

«Это называется life style product. Это продукт, у которого появляется жизненный стиль, это продукт, дизайном которого занимались лучшие итальянские дизайнеры. Это продукт, который по одному своему внешнему виду сразу же заметен, но внешний вид – это 15-я часть всего того, что нужно для лайф-стайла. Это продукт, к которому разрабатывается гамма продуктов, начиная от одежды и заканчивая защитой», – вдохновенно перечислял непотопляемый топ-менеджер.

Г-на Чубайса совершенно не смущает, что розничная цена электроскутера 8,5 тысячи евро – примерно столько же, сколько стоит в Европе Renault Clio. «Это продукт, у которого система продажи и договора с дилерами выстроены так, что в договорах с дилерами прописано: в магазине с Renault Clio он продаваться не может – может продаваться рядом с Maserati», – заявил глава «Роснано».

При этом Анатолий Чубайс совершенно не уверен в коммерческом успехе новинки. Как и в коммерческой оправданности всех продуктов, созданных на предприятиях «Роснано»: любой из них может провалиться в продаже, а выпускающий его завод – обанкротиться, спокойно допустил топ-менеджер.

Наконец, на исходе интервью, г-н Чубайс признался: электроскутер создан лишь для того, чтобы продемонстрировать потребительские свойства продукта, при выпуске которого активно применялись углеродные нанотрубки. Впрочем, глава «Роснано» в своей обычной манере достаточно прозрачно дал понять: беднякам о чудесах нанотехнологий можно забыть. Так, когда радиоведущий поинтересовался, возможно ли впоследствии снижение цены на «чудо»-скутер, топ-менеджер с недоумением произнес: «А зачем? Зачем? Нам не нужна масса. У нас нет такой задачи, у нас есть задача доказать работоспособность этого продукта в этом сегменте».

Так что многочисленные критики, заявлявшие, что по русской деревне на этом скутере не поедешь, могут успокоиться, заверил Чубайс: «Не поедешь точно, ребята». Другое дело – где-нибудь на Ривьере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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