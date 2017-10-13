Не для русских нищебродов:  Чубайс объяснил запредельную цену на «чудо»-скутер «Роснано»

Руководитель «Роснано» заявил, что Россия может забыть об очередной бесполезной новинке, выпущенной одним из заводов корпорации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», электроскутер UJET стоимостью 8,5 тысячи евро, созданный на одном из заводов корпорации «Роснано», предназначен для премиум-сегмента европейского рынка транспортных средств. Об этом глава госкорпорации Ангатолий Чубайс заявил в эфире радио «Бизнес-ФМ».

«Это называется life style product. Это продукт, у которого появляется жизненный стиль, это продукт, дизайном которого занимались лучшие итальянские дизайнеры. Это продукт, который по одному своему внешнему виду сразу же заметен, но внешний вид – это 15-я часть всего того, что нужно для лайф-стайла. Это продукт, к которому разрабатывается гамма продуктов, начиная от одежды и заканчивая защитой», – вдохновенно перечислял непотопляемый топ-менеджер.

Г-на Чубайса совершенно не смущает, что розничная цена электроскутера 8,5 тысячи евро – примерно столько же, сколько стоит в Европе Renault Clio. «Это продукт, у которого система продажи и договора с дилерами выстроены так, что в договорах с дилерами прописано: в магазине с Renault Clio он продаваться не может – может продаваться рядом с Maserati», – заявил глава «Роснано».

При этом Анатолий Чубайс совершенно не уверен в коммерческом успехе новинки. Как и в коммерческой оправданности всех продуктов, созданных на предприятиях «Роснано»: любой из них может провалиться в продаже, а выпускающий его завод – обанкротиться, спокойно допустил топ-менеджер.

Наконец, на исходе интервью, г-н Чубайс признался: электроскутер создан лишь для того, чтобы продемонстрировать потребительские свойства продукта, при выпуске которого активно применялись углеродные нанотрубки. Впрочем, глава «Роснано» в своей обычной манере достаточно прозрачно дал понять: беднякам о чудесах нанотехнологий можно забыть. Так, когда радиоведущий поинтересовался, возможно ли впоследствии снижение цены на «чудо»-скутер, топ-менеджер с недоумением произнес: «А зачем? Зачем? Нам не нужна масса. У нас нет такой задачи, у нас есть задача доказать работоспособность этого продукта в этом сегменте».

Так что многочисленные критики, заявлявшие, что по русской деревне на этом скутере не поедешь, могут успокоиться, заверил Чубайс: «Не поедешь точно, ребята». Другое дело – где-нибудь на Ривьере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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