«Кручу, верчу, запутать хочу»: анкета торговой сети «Ариант» запутала поставщиков

Антимонопольщики упрекнули «Ариант» в путаной анкете.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, условия отбора поставщиков в торговую сеть «Ариант» не соответствуют закону о торговле. Такой вывод сделан в результате изучения антимонопольной службой анкеты на сайте ООО «Агрофирма «Ариант», которую предлагается заполнить потенциальным поставщикам товаров в торговую сеть компании.

При этом большинство вопросов в анкете составлены таким образом, что возможные контрагенты не могут получить полную и развернутую информацию об условиях и критериях отбора в торговую сеть. Между тем, на сайте указано, что несоответствие поставщика перечисленным требованиям дает основания отказаться от его коммерческого предложения.

В результате поставщику, изначально не получившему сведений о конкретных потребностях торговой сети, впоследствии может быть отказано в заключении договора поставки по заранее неизвестным ему основаниям.

По мнению Челябинского УФАС России, включенные ООО «Агрофирма «Ариант» в анкету вопросы вводят в заблуждение поставщиков относительно реальных потребностей торговой сети. Соответственно любое коммерческое предложение может быть признано не соответствующим условиям.

Так, из вопроса «Логистика-транспорт: свой/наемный; наличие складов. За чей счет доставка?» не ясно, что для торговой сети является предпочтительным или недопустимым при оценке поставщика по данной позиции анкеты.

Антимонопольная служба установила, что размещение ООО «Агрофирма «Ариант» вместо информации о конкретных критериях отбора поставщиков анкеты с перечнем вопросов, сформулированных в общем виде, противоречит действующему законодательству.

За несоблюдение данных требований закона о торговле предусмотрена административная ответственность, которая для юридических лиц составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

Однако в связи с тем, что ООО «Агрофирма «Ариант» является субъектом среднего предпринимательства и нарушило требования закона впервые, Челябинское УФАС России объявило компании официальное порицание в форме предупреждения.

ООО «Агрофирма «Ариант» внесено представление, согласно которому компания должна до 25 октября привести условия отбора поставщиков в торговую сеть в соответствие требованиям закона о торговле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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