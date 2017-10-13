Магнитогорского главврача-депутата обвинили во взятках на 1,3 миллиона рублей

Руководителя магнитогорской больницы заподозрили в новых эпизодах коррупции.

Как уже сообщал РИА «Новый День», главный врач больницы №2 Магнитогорска и депутат городского собрания был задержан 12 октября в своем рабочем кабинете.

Сотрудники ФСБ скрутили главу медучреждения, официально находящегося в отпуске, в момент получения от неизвестного лица 100 тысяч рублей.

Задержание силовики снимали на видеокамеру. На записи слышно, как на вопрос оперативников: «Откуда деньги?», медик отвечает, что это его личные сбережения. Через некоторое время подозреваемого в коррупционном преступлении уже выводят из больницы в наручниках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».

Следователи полагают, что в течение 2015 – 2016 годов главный врач неоднократно получал денежные вознаграждения от сотрудников лечебного учреждения в обмен на общее покровительство. Каким образом глава больницы покровительствовал подчиненным, правоохранители не уточняют. Между тем, известно, что общая сумма полученных взяток превышает 1,3 миллиона рублей. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», – добавили в региональном управлении СК. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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