Южноуральского главврача-депутата обвинили в растрате

Руководителю магнитогорской больницы, подозреваемому в получении взяток, предъявлено новое обвинение.

Как уже сообщал «Новый День», главврач городской больницы №2, по совместительству депутат городского собрания, был задержан 12 октября прошлого года в своем рабочем кабинете. Сотрудники ФСБ скрутили главу медучреждения, официально находящегося в отпуске, в момент получения от неизвестного 100 тысяч рублей.

В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, в 2015 – 2016 годах глава медучреждения неоднократно получал денежные вознаграждения от сотрудников больницы в обмен на покровительство. Общая сумма взяток превышает 1,3 миллиона рублей.

14 октября суд отправил депутата в СИЗО на два месяца. Впоследствии срок заключения под стражей главврачу продлевали дважды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, накануне вынесено очередное постановление о продлении обвиняемому срока пребывания в следственном изоляторе еще на один месяц – до 12 апреля.

Кроме того, в деле магнитогорского депутата появились новые коррупционные эпизоды. Следователи вменили ему присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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