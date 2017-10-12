В Магнитогорске задержали главврача одной из больниц

В Челябинской области задержали главврача и депутата городского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главного врача магнитогорской больницы №2, который одновременно является депутатом городского парламента, задержали на рабочем месте сегодня, 12 октября.

Операцию по задержанию проводили сотрудники Следственного комитета России, пишет «Верстов.Инфо» со ссылкой на собственный источник. По всей видимости, руководителя медицинского учреждения подозревают в злоупотреблении служебным положением и коррупции. Однако пока не известно даже, заведено ли на него уголовное дело.

По официальной информации, магнитогорец должен был пробыть в отпуске до 27 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.17

В челябинском воздухе зафиксировали превышение уровня фенола и формальдегида. / Магнитогорец заработал свыше 3 миллионов на «аренде» муниципального имущества. / В Челябинске такси влетело в столб, есть погибшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»