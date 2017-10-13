Организатор финансовой «пирамиды» из Челябинска отправился в колонию

Челябинец, обманувший почти 2 тысячи человек, восемь с половиной лет проведет в колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 13 октября, Советский районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

В суде установлено, что челябинец в период с марта 2006 по июль 2008 года привлекал денежные средства граждан под обещание выплаты высоких процентов. Он от имени юридических лиц заключал с людьми договоры займа и поручительства под видом инвестирования в развитие высокодоходной деятельности в области грузоперевозок и автоламбардов, при фактическом отсутствии какой-либо хозяйственной деятельности. Полученные средства мужчина тратил по своему усмотрению.

Чтобы привлечь новых заимодавцев, часть похищенных денег южноуралец направлял на выплату процентов, возврат сумм займов, оплату за аренду офисов, рекламу, выплату вознаграждения нанятым работникам.

В итоге от действий афериста пострадали 1 тысяча 862 человека, сумма ущерба составила 310 миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу являются жители 21 города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону и других.

Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иски потерпевших судом удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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