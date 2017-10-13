«Шо, опять?!»: мэрия Челябинска объявила торги на разработку схемы организации движения

Власти Челябинска готовы отдать почти 35 миллионов рублей тому, кто упорядочит движение в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление дорожного хозяйства Челябинска объявило аукцион на разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на 2018-2032 годы. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 34,51 миллиона рублей. Среди задач, которые должно решить исследование: обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения, повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение условий дорожного движения, снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.

При этом в техническом задании одним из обязательных требований заказчика является предоставление нескольких вариантов создания единого парковочного пространства, обособленных полос для движения общественного транспорта, велосипедных дорожек, а также безопасных условий для передвижения инвалидов и детей.

Исследование должно пройти в 5 этапов и закончиться 30 сентября 2018 года. При этом дата окончания первого этапа («Проведение обследований интенсивности движения транспортного потока и социологический опрос населения») – 30 ноября. Если учесть, что аукцион состоится 25 октября, у победите на проведение соцопроса и обследование интенсивности движения будет чуть больше месяца.

В пояснении к документации глава управления дорожного хозяйства Александр Шабалин с гордостью замечает, что на сегодня ни один из городов-миллионников не озаботился созданием подобной схемы. Однако насколько успешной окажется работа, вряд ли кто-то возьмется сказать.

Напомним, челябинские чиновники уже объявляли аукцион на разработку маршрутной схемы для общественного транспорта города – в 2016 году. В итоге стоимость работ упала в несколько раз, а выиграла торги фирма, никогда подобными исследованиями не занимавшаяся. Все закончилось скандалом: фирма не смогла внести необходимое обеспечение, и контракт отдали Челябинскому институту градостроительного плана и транспорта, принадлежащему депутату городской Думы Александру Павлюченко.

На этом скандалы не закончились. Представляя на публичных слушаниях результат работы, стоившей городскому бюджету полмиллиона рублей, представители института признались, что это – не сама маршрутная схема, а некоторые идеи по ее поводу. Причем эти идеи крайне не понравились практически всем экспертам, участвовавшим в слушаниях. Однако чиновники пообещали доработать схему уже собственными силами и внедрить ее осенью нынешнего года. Однако потом о схеме благополучно забыли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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