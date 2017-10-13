В выходные центр Челябинска останется без трамваев

В предстоящее воскресенье центр Челябинска останется без трамвайного сообщения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса, а также по улице Труда (Кирова до Красной), в центре Челябинска полностью зароют движение трамваев.

Напомним, ранее городские власти заявляли о прекращении движения трамваев в сторону железнодорожного вокзала до утра понедельника, 16 октября. Однако сегодня, 13 октября, стартовал ремонт путей по улице Труда, движение автотранспорта уже ограничено. Трамваи же в сторону Медгородка будут ходить лишь до воскресенья.

В воскресенье, 15 октября, маршрут трамвая №6 будет от ЧТЗ по улице Российская до кольца на улице Ворошилова. Маршруты №17 и №20 и вовсе отменят.

С понедельника, 16, октября, до 21 октября трамвай №6 будет следовать по маршруту «ЧТЗ – Центр – ЧТЗ», маршруты №17 и №20 по-прежнему будут отменены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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