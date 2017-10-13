Ученые нашли способ противостоять ВИЧ

Ученые создали иммунные клетки, способные противостоять ВИЧ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стратегию восстановления иммунных клеток исследователи из Университета Пенсильвании описали в журнале PLOS Pathogens.

Речь идет о Т-лимфоцитах, играющих очень важную роль в иммунном ответе организма на инфекцию ВИЧ. Дело в том, что вирус иммунодефицита человека умело защищается от атак Т-лимфоцитов. Поэтому после окончания курса антиретровирусной терапии, ВИЧ снова активизируется.

Американские ученые предложили модифицировать Т-лимфоциты. Подобные попытки уже были, но дальше клинических испытаний дело не шло: результат был неудовлетворителен. Однако на сей раз все может измениться.

На сей раз ученые решили привлечь в качестве союзника синтетический белок, который при соединении с Т-лимфоцитами позволяет им эффективнее сражаться с противником: благодаря оптимизации белка, Т-клетки стали в 50 раз сильнее.

В ходе испытаний на мышах усиленные Т-клетки успешно защищали грызунов от атак ВИЧ, мешая вирусу вернуться после прекращения антиретровирусных терапии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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