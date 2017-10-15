Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 15 октября 2017, 19:53 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Холодно и мокро: на Южном Урале портится погода  

Холодно и мокро: на Южном Урале портится погода  

Ближайшая неделя в Челябинской области обещает быть мокрой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в западных районах Южного Урала дожди пойдут уже грядущей ночью. Осадки ожидаются и в понедельник. Во вторник «промокнет» небо и над Челябинском. Сначала дожди будут небольшими, но уже в среду возможны обильные осадки.

Дождливая погода прогнозируется на всю неделю. Одновременно будет снижаться температура воздуха. К субботе дневные показатели могут опуститься до +4.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.10.17

Это подозрительно…    Гороскоп РИА «Новый День» на  16 – 22 октября 2017. / Челябинск превращается в газовую камеру. МЧС: Все под контролем   . / Ученые нашли способ противостоять ВИЧ.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Это подозрительно…    Гороскоп РИА «Новый День» на  16 – 22 октября 2017

Челябинск превращается в газовую камеру. МЧС: Все под контролем   

Ученые нашли способ противостоять ВИЧ

Для челябинца, упавшего с 24 этажа, требуют миллионную компенсацию  
Все новости