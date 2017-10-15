Холодно и мокро: на Южном Урале портится погода  

Ближайшая неделя в Челябинской области обещает быть мокрой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в западных районах Южного Урала дожди пойдут уже грядущей ночью. Осадки ожидаются и в понедельник. Во вторник «промокнет» небо и над Челябинском. Сначала дожди будут небольшими, но уже в среду возможны обильные осадки.

Дождливая погода прогнозируется на всю неделю. Одновременно будет снижаться температура воздуха. К субботе дневные показатели могут опуститься до +4.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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